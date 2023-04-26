«بن عطية»: تتضاءل فرص الاستقرار في ليبيا كلما اتسعت رقعة الصراع في السودان

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، إنه “كلما اتسعت رقعة الصراع في السودان وطال أمدها، ومع خطر بدء التدخلات العسكرية الدولية على الأرض بقوات روسية وأمريكية؛ تتضاءل فرص الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف «بن عطية» في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أنه “من المتوقع أن تتمدد خطوط الحرب السودانية وتتيح الفرصة لتقوية نفوذ أطراف محلية و إقليمية ودولية داخل ليبيا”.

وأردف “هي فرصة لليبيين لاستجماع القوى و لم الشمل وجمع الكلمة في سفينة لو تغرق ستذهب بالجميع دون استثناء”.

وختم موضحًا أنه “في هندسة الوطن حسابات السلم تختلف عن حسابات الحرب”.