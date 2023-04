نصية: إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة أصبح ضرورة ملحة خاصة مع وجود قاعدة دستورية تنظم ذلك

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن ما حدث من خلاف حول بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك أبرز الحاجة الملحة لمنصب رئيس الدولة.

نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “كان يُعتقد في السابق في ظل بعض الظروف والمخاوف أنه يمكن مؤقتًا اللجوء إلى تكوين مجلس رئاسي ثلاثي، بل ذهب البعض بعيدًا إلى اقتراح أن يكون هذا المجلس منتخبًا إلى أن تتبدد المخاوف وتبنى الثقة بين الأطراف الليبية، وعندها يمكن انتخاب رئيس مباشر من الشعب، ولكن ما حدث كما ذكرنا من خلاف حول تحديد عيد الفطر المبارك وما صاحبه من صراع كان ظاهرًا للعيان لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، خاصة مع غياب منصب الرئيس في حسم الخلاف بين المؤسسات وعدم قدرة المجلس الرئاسي على التدخل لحسم الأمور وتوحيد الشعب الليبي ومنع الفتنة وإيقاف دولة الأشخاص أظهر جليًا أهمية وجود الرئيس المنتخب”.

وأضاف: “فيما مضى كنا نعتقد أن عجز المجلس الرئاسي فقط في السيطرة على السلاح على الرغم من أنه القائد الأعلى للجيش كما يردد أعضائه بمناسبة أو بدونها، أو في وضع أسس مصالحة وطنية حقيقية، ولكن اتضح أن الأمر متعلق بالفكرة نفسها وأساسها، فوجود المجلس الرئاسي مؤقتًا كبديل لرئيس الدولة لم يكن القصد منه استقبال وتوديع ومناصب ومزايا ووقوف على مسافة واحدة حتى في مهام مؤسسة الرئاسة، ولكن كان القصد منه بناء الثقة بين أطراف الصراع وحسم الأمور التي تهم الشعب الليبي وليس الأشخاص أو الأيدلوجيات والفصل في الخلافات بين مؤسسات الدولة وممارسة مهام الرئاسة، حتى في ظل القرار الجماعي الذي ندرك صعوبته”.

وتابع نصية حديثه: “إن ما حدث الأيام الماضية وما قبلها مع عجز المجلس الرئاسي عن التدخل لحسم الأمور يؤكد بما لا يدعو للشك عن سقوط هذه الفكرة وعدم إمكانية الاستمرار بها في بلادنا، وأن إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة أصبح ضرورة ملحة خاصة مع وجود قاعدة دستورية تنظم ذلك”.

ودعا نصية أعضاء لجنة (6+6) إلى ضرورة الإسراع من الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية (ليس هناك مشاكل جوهرية في الانتخابات البرلمانية) والعمل على التوافق على كل نقاط الخلاف بروح وطنية ونظرة شاملة إدراكًا لما يحدث محليًا وإقليميًا.

