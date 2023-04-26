البعثة الأممية: باتيلي يعمل على إشراك جميع شرائح المجتمع في الانتخابات

أخبارليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن ممثل الأمين العام عبدالله باتيلي يعمل على إشراك جميع شرائح المجتمع في الانتخابات.

وأضافت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن إشراك الجميع يأتي في سياق المسار الشامل للانتخابات في ليبيا.

وأوضحت أن ممثل الأمين العام يعمل على إشراك قادة الأحزاب السياسية والأعيان والقيادات النسوية والشباب من جميع مناطق ليبيا بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد.

وأشارت البعثة إلى أن باتيلي أكد على أن إشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى في نجاح الانتخابات.