قاتـ ـل يسلم نفسه للبحث الجنائي بمدينة الخمس .. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن قيام شخص متهم بواقعة قتل بتسليم نفسه للبحث الجنائي بمدينة الخمس .

وبالتفاصيل أنه بعد ورود إشارة هاتفية لمركز شرطة الخمس بمديرية أمن الخمس من نقطة الشرطة بمستشفي الخمس مفادها جلب شخص مصاب بعيار ناري بمنطقة الرأس مفارقاً للحياة.

ومن خلال التنسيق والتعاون الأمني بين قسم البحث الجنائي وقسـم شرطـة النجـدة الخمس وفرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقب وادارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الامنية ؛ تم التعرف على الجاني ويدعى “م،ح،أ” ، وقام بتسليم نفسه لأعضاء البحث الجنائي الخمس.

وباشرت النيابة العامة التحقيق معه واعترف بما نسب إليه وأفاد بأنه هو من قام بقتل المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس 9 ملم ؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.