ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا الحبيب الأمين إنه حتى الآن لم تقم حكومات جامعة النظم العربية أو منظمة التعاون الإسلامي بإرسال معونات طبية وغذائية للشعب السوداني المروع والمجوع والجريح.

الأمين أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن مروءة حكام العرب تحقق حسنات انتظار شياطين الصراع وثواب إجلاء رعايا الدول.

وتابع متسائلًا: “هل تبادر ليبيا حكومةً وشعبًا بإرسال إغاثة إنسانية للشعب السوداني؟”.

Shares

The post الأمين: هل تبادر ليبيا حكومةً وشعبًا بإرسال إغاثة إنسانية للشعب السوداني؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية