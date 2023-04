يستمر تألق الإنتاج الليبي من المحاصيل الزراعية وتشتهر في زراعتها مناطق عدة في البلاد، من أبرزها أشجار الزيتون التي تعد ليبيا واحدة من بين أبرز دول العالم جودة في إنتاج الزيت البكر الخالص.

“الذهب الأخضر” كما يسميه البعض شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في المسابقات العالمية، فكان للزيت البكر صولات وجولات حول العالم منها تركيا واليابان وألمانيا واليونان وغيرها من الدول، ليحصد الزيت الليبي مراكز متقدمة من بين أكثر من 30 دولة حول العالم منتجة لزيت الزيتون.

نصيب الزيت الليبي كان ميدالية ذهبية لجودة زيت الزيتون عن الفئة “أحادية الصنف” خلال المسابقة المقامة في اليابان، من بين أكثر من 20 دولة مشاركة في مسابقة “جودة زيت الزيتون”، بالإضافة إلى حصده لميداليتين فضيتين في المسابقة ذاتها فيما يتعلق بالتنافس على معياري “المزج، والنكهة”.

وتشتهر مدن “غريان ، ترهونة، مسلاتة، بني وليد” في ليبيا بإنتاج الزيت بإنتاج يفوق الـ30 ألف طن سنويا، كما تحتل ليبيا المرتبة 11 عالميا في إنتاج الزيت بكافة أنواعه ومحاصيله، واستهلاك فردي يصل إلى 2.1 لتر سنويا بحسب المجلس العالمي للزيتون.

ويعد “الشملولي، الفرعوني، الإسباني” أجود أنواع زيت الزيتون لا سيما الإسباني، ويوزع على أكثر من 300 معصرة في ليبيا لإنتاج الزيت، حيث تقسّم هذه الأنواع على 12 مليون شجرة أغلبها في غرب البلاد ولكنها تواجه مشكلة الجفاف، إذ يعتمد 70% منها على الأمطار، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى 30% خلال 2023.

المصدر: ليبيا الأحرار + وكالات

The post “الذهب الأخضر” الليبي يتألق في عدة محافل دولية، ويحصد ميداليات متنوعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار