دبيبة: الليبيات يخشين العمل السياسي وعليهن مناكفة الرجال في قطاع الأعمال

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، النساء الليبيات إلى مشاركة أكبر في القضايا العامة، وخوض الانتخابات، والتعبير عن آرائهن باستقلالية، معلنًا تأسيس جائزة للمرأة الليبية.

وقال دبيبة، خلال مشاركته في ملتقى لإحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية، بمدينة مصراتة، اليوم الأربعاء، إنه يرى النساء يهبن دخول المجال السياسي، متابعًا: “لا بد من الدخول بجميع أشكاله، وإبداء الرأي في القضايا العامة وخوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية بل حتى الرئاسية ممكن.

ودعا دبيبة، بحسب مقطع فيديو بثته صفحة “حكومتنا” بموقع فيسبوك، السيدات إلى الاستقلال برأيهن لأنهن عشن الواقع والمعاناة الحقيقية، ولا يسمحن لأي أحد أن يأخذ منهن القرار السياسي.

وأشار إلى أن حكومته خصصت يوما وطنيا للمرأة، وأنه أسس جائزة سنوية رفيعة وهي “جائزة المرأة الليبية”، وأنه سيجرى تقديمها سنويا للسيدات المتميزات في جميع المجالات.

وتحدث رئيس حكومة الوحدة، عن عمل حكومته من أجل دعم المرأة سواء بإجراءات شملت الليبيين عامة مثل جدول المرتبات الموحد ورفع الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إجراءات خاصة مثل زيادة المعاشات التضامنية للمتعاقدات والبدء في التأمين الاجتماعي وصرف علاوات الزوجة والأبناء.

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ودعا دبيبة السيدات إلى التوجه إلى القطاع الخاص قائلًا إنه القطاع الفائز، قائلًا: “اليوم أصبح هناك الكثير من سيدات الأعمال واقتحمن سوق التجارة والمصانع… اذهبوا إلى القطاع الخاص ودعوا عنكم الوظيفة العامة”.

وتابع: “لا بد من مزاحمة الرجال في إدارة الأعمال والشركات والقطاع الخاص، أسسن الشركات وقمن بإدارتها، وهناك مهندسة أنشأت شركة مقاولات وتبني ولديها عمال وتذهب إلى السوق وتشتري مستلزمات شركتها وتنفذ أعمال لم يفعلها نظراؤها من الرجال”.