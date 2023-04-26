شاهد.. مواطن يدعي كذبا تعرضه لسطو مـسـلح والبحث الجنائي يوقفه ويكشف المثير عن السبب

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء تفاصيل ملابسات تعرض مواطن لسطو مسلح من قبل خمسة أشخاص مسلحين مجهولين الهوية .

وبالتفاصيل، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة قصر الأخيار بمديرية أمن القره بوللي مفاده تعرضه لسطو مسلح من قبل خمسة أشخاص مسلحين مجهولين الهوية وقاموا بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته وقدره 62.700 ألف دينار، وتعرضه للضرب ونقل إلى مكان مجهول معصوب العينين وتركوا داخل مركبته مبلغ مالي وقدره 500 دينار وعدد ثلاث هواتف نقالة ولاذو بالفرار.

وبأخذ أقوال المشتكي حول الواقعة تبين بأنه قد أختلق الواقعة وذلك كونه مديون بمبلغ مالي وقدره 54.000 ألف دينار لأحد تجار السيارات ؛ وتم فتح محضر من قبل أعضاء التحقيق بقسم البحث الجنائي القره بوللي ؛ وبالكشف على جسده بعد افادته بانه تعرض للضرب تبين بأنه لا توجد أي آثار ضرب أو عنف أو أي خدش.

كما تبين أيضاً أن المركبة التي كانت بحوزته نوع هونداي سوناتا بها رساله مفتوحة يمكن تسجيلها بأي مكتب ترخيص ، حيث أختلق المشتكي هذه الواقعة وذلك لعدم مطالبته التاجر بالمبلغ المالي.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهم إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص.