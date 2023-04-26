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لا تستهنّ بدوركن..الدبيبة يهنئ المرأة الليبية في يومها الوطني

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، المرأة الليبية في ذكرى يومها الوطني.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أهنئ المرأة الليبية في يومها الوطني، فهي صمام الأمان الحقيقي للمجتمع، تحفظ الأسرة وتربي الأجيال وتصنع المستقبل”.

وتابع رئيس الحكومة في تغرديته قائلا :”فلا تستهنّ بدوركن، وكنّ دوما في مستوى المسؤولية”.

وأضاف الدبيبة :”أوجه حديثي للمرأة الليبية البسيطة والكادحة، فأنا أشعر بكن تماما، وأوصيكن تمسكن بدينكن الإسلامي والعادات الأصيلة”.

وذكر رئيس الحكومة :”لا تستهن بدوركن وكن دوما في مستوى المسؤولية، ولا تترددن في اقتحام سوق العمل الخاص وتحررن من الوظيفة العامة”.

وشدد الدبيبة بالقول :”لا تتركن ميدان السياسة واستقللن بآرائكن، ومسيرة نيل كامل حقوقكن طويلة، لذا أطلب منكن الدعم وأعاهدكن على عدم خذلانكن أبدا”.

وقال رئيس الحكومة :”كنت حريصا بأن أكون عادلا، عندما أتعامل مع ملف المرأة فلا أميز الرجل عليها أو العكس”.

وأكد الدبيبة بالقول :”قررت تأسيس جائزة سنوية رفيعة للمرأة الليبية تمنح في مجالات مختلفة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”وجهت ببدء فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لردع المتطاولين على المرأة”.

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