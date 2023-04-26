لا تستهنّ بدوركن..الدبيبة يهنئ المرأة الليبية في يومها الوطني

أخبارليبيا24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، المرأة الليبية في ذكرى يومها الوطني.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أهنئ المرأة الليبية في يومها الوطني، فهي صمام الأمان الحقيقي للمجتمع، تحفظ الأسرة وتربي الأجيال وتصنع المستقبل”.

وتابع رئيس الحكومة في تغرديته قائلا :”فلا تستهنّ بدوركن، وكنّ دوما في مستوى المسؤولية”.

وأضاف الدبيبة :”أوجه حديثي للمرأة الليبية البسيطة والكادحة، فأنا أشعر بكن تماما، وأوصيكن تمسكن بدينكن الإسلامي والعادات الأصيلة”.

وذكر رئيس الحكومة :”لا تستهن بدوركن وكن دوما في مستوى المسؤولية، ولا تترددن في اقتحام سوق العمل الخاص وتحررن من الوظيفة العامة”.

وشدد الدبيبة بالقول :”لا تتركن ميدان السياسة واستقللن بآرائكن، ومسيرة نيل كامل حقوقكن طويلة، لذا أطلب منكن الدعم وأعاهدكن على عدم خذلانكن أبدا”.

وقال رئيس الحكومة :”كنت حريصا بأن أكون عادلا، عندما أتعامل مع ملف المرأة فلا أميز الرجل عليها أو العكس”.

وأكد الدبيبة بالقول :”قررت تأسيس جائزة سنوية رفيعة للمرأة الليبية تمنح في مجالات مختلفة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”وجهت ببدء فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لردع المتطاولين على المرأة”.