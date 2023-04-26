طرابلس.. القبض على شخص قام بالرماية على وافدين وتسبب في مـقـتل احدهما

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن تمكن مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس من القاء القبض على شخص قام بالرماية على شخصين من العمالة الوافدة تسبب في مقتل احدهما .

وبعد ورود معلومات لمركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس مفادها قيام شخص باطلاق النار على شخصين من العمالة الوافدة بمنطقة الهاني بطرابلس نتج عنها اصابة الاول في الرأس والأخر في الفخذ.

وعلى الفور انتقل أعضاء الشرطة بالمركز لمكان الواقعة فتبين بأن المجني عليهما قد نقلا إلى مصحة الاستقلال ؛ وتم التوجه إلى مكان المصحة وتبين بأن أحد المصابين في العناية المشدد وهو ميت سريراً نتيجة اصابته في الرأس؛ وفي نفس اليوم توفى الشخص المصاب.

وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء المركز ومراجعة كاميرات المراقبة فتم تحديد هوية المتهم ؛ وعلى الفور تمكن أعضاء التحري بالمركز من القاء القبض عليه وكذلك ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وبالاستدلال مع المقبوض عليه اعترف بارتكابه للواقعة ، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله.