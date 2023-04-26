أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط مصنع لتصنيع الخمور داخل احد المنازل المهجورة بمنطقة ككلة.

بعد ورود معلومات لفرقة التحري والبحث بمركز شرطة المعايفة بمديرية أمن يفرن مفادها وجود مصنع لتصنيع الخمور داخل احد المنازل المهجورة بمنطقة ككلة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة توجه رئيس وأعضاء مركز شرطة الوسط التابع للشؤون الأمنية ككلة بالتعاون مع مركز شرطة القلعة والمشاشية ووحدة البحث الجنائى القلعة والمشاشية بالتوجه الى المكان البلاغ.

وتم ضبط المصنع وكذلك ضبط عدد 21 جالون حجم عشرون لتر مملؤة بالخمور معدة للترويج ، بالإضافة إلى خزانات ميه سعة 1000 ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.