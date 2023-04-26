مصطفى الكبير: رجل ليبي استفاق من غيبوبة طويلة لكي يطلب السماح من المفتي

وصف الإعلامي مصطفى الكبير المفتي المعزول الصادق الغرياني بإمام زمانه وشيخ الإسلام.

وقال الكبير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “منذ خمس سنوات تواصل معي أحد الشباب عبر الماسنجر يستحلفني بالله العظيم سرعة التواصل مع سماحة المفتي، والسبب صحوة والده من غيبوبة طويلة يطلب منه على أثرها الاستسماح والحل من عرض شيخنا بعد أن ناله بعبارات السوء والقذف والسب والشتم”.

وأضاف: “تواصلت مع نجل الشيخ الدكتور سهيل بسرعة بخصوص الأمر، وما هي إلا دقائق وجاءنا جواب الشيخ بأنه تنازل عن حقه وسامح الشاتم وكل من وقع في عرضه، لكن الرجل توفي قبل أن يعلم بموقف الشيخ منه، توفي بعد أن صحا من غيبوبته نادما ولا أدري ما جره على هذا الأمر، وطلب الصفح من شيخنا حفظ الله إمام زمانه وشيخ الإسلام”.