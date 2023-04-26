بالصور.. تفاصيل القبض على احد أفراد تشكيل عصابي بمدينة درنة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القاء القبض على احد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات حيث ضُبط متلبساً بحوزته مركبة مسروقة من مدينة درنة.

وعُقب ورود برقية تعميم صادرة عن مديرية أمن درنة مُفادها التعميم على مركبتين نوع مازدا (هامبورقا) تم سرقتهم من مدينة درنة وأفادت البرقية ان المركبات المسروقة استيراد حديث ولاتحمل لوحات معدنية وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز #لعميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة المطلوبة .

عليه تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط المركبتين سالفتي الذكر وتم خروج أعضاء التحريات لجمع المعلومات وتمشيط الإختصاص حيث تم ورود معلومات عن إحدى المركبات المسروقة وبحوزة شخص من سكان منطقة بوعطني بالقرب من جامع البانكا وعلى الفور تم الانتقال وضبطه متلبسا بقيادة إحدى المركبات المسروقة .

وتم الإنتقال به إلى المركز وتم ضبط المركبة المسروقة الأخرى من قبل مركز شرطة بنينا وبالإستدلال مع الشخص التي تم ضبطه تبين أنه يدعى م.ع.م من مواليد 2000 وإعترف بسرقة المركبتين من مدينة درنة وكان برفقته شخصين آخرين ضبط أحدهم من قبل مركز شرطة بنينا وبحوزته المركبة الأخري ومن خلال الاستدلال معه افاد أنه كان يعتزم بيع المركبات المسروقة لأحد الأشخاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة بنينا لإستكمال باقي الإجراءات ..