أفاد موقع أفريكا إنتيليجنس بأن ليبيا طلبت من شركة “غارداورلد” الأمنية الكندية مغادرة البلاد بعد اعتقال 3 أجانب موظفين في الشركة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وذكر الموقع أن جهاز الردع اعتقل الموظفين أثناء دخولهم مطار معيتيقة لغرض مقابلة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة إدارة الحدود “يوبام”، مشيرا إلى أن الموظفين كان بحوزتهم “مسدسات”، لكنهم لم يتمكنوا من إبراز تصاريح الأسلحة، حسب تعبيره.

وأضاف الموقع أن 5 من موظفي الشركة من الليبيين لا يزالون محتجزين في سجن داخل مطار معيتيقة الدولي، موضحا أنه كان من الضروري إصدار فريق الشركة لتصاريح من وزارة الداخلية بالأسلحة التي بحوزتهم.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تخضع لمراقبة السلطات الليبية لعدة أشهر بسبب مخالفات أخرى، حيث أن بعض موظفيها يواصلون المشاركة في العمليات الميدانية على الرغم من انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إلى جانب عدم حملهم تصاريح بالأسلحة الموجودة لديهم والسيارات التي يقومون باستخدامها.

وتابع الموقع أن محكمة طرابلس فتحت تحقيقا في منتصف أبريل في أنشطة الشركة، إلى جانب فتح جهاز الأمن الداخلي تحقيقًا آخر في أنشطة الشركة.

وذكر الموقع أن الشركة لم تتوصل إلى حلّ مع السلطات الليبية، حيث أن نسبة كبيرة من القوة العاملة في المجموعة غادرت البلاد بعد فتح التحقيقات.

وأشار الموقع إلى احتمالية أن تتأثر عقود الشركة الكندية الأخرى حيث كانت من أكثر الشركات الأمنية نشاطا في ليبيا، وأن بعض عملائها يشعرون بتأثير مغادرتها البلاد.

ومن بين الشركات التي كانت متعاقدة مع مجموعة “غارداورلد”، هي شركة “إيني” الإيطالية التي وجدت نفسها فجأة بدون خدمات أمنية في 20 أبريل الجاري، بحسب الموقع.

وبيّن الموقع أن السفارة البريطانية في طرابلس لم يتأثر عقدها مع الشركة إلى الآن، وأنها تعمل بموجب عقد مع وكالة التنمية الألمانية “جيز”، لتوفير الأمن لموظفيها أثناء سفرهم.

وأشار الموقع إلى أن شركة “غارداورلد” تعتمد على شركاء محليين في ليبيا، مثل شركة “فيرست كول سيكيوريتي”، وشركة “سيفتي إنترناشونال”، والتي اعتقل أحد مديريها بتهمة “التنصير”.

المصدر: أفريكا انتيليجنس

The post ملف “التنصير” يلاحق شركة أمنية كندية في ليبيا، وبعض عناصرها يغادرون البلاد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار