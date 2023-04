شركة الكهرباء الليبية تستورد قطع غيار لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الأربعاء عن وصول طرود تحمل قطع غيار خاصة بمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس.

وقالت الشركة عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن عدد 56 طرداً وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار معيتيقة الدولي خاصة بمحطات الإنتاج في كل نن الخمس والرويس وجنوب طرابلس.

وأشارت الشركة إلى أن استيراد قطع غيار يأتي ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.

