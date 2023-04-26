المجلس البلدي غريان يشكل لجنة للمصالحة الشاملة بين القبائل والمناطق كافة

الوطن / رصد

شكل المجلس البلدي غريان لجنة مصالحة شاملة برئاسة ا” أبوعجيلة رمضان الحلفاوي” وعضوية كلاً من (سالم عبدالسلام ابو خليط ,خالد بلعيد طوشاش,امحمد بلقاسم الصغير,علي محمد الشتيوي,مصطفى البشير صقر,سالم أبوالقاسم شطيبة,ميلود رجب بيوض)

وتتولى اللجنة بحسب القرار أعمال التوفيق والصلح بين مدينة غريان وكافة القبائل والجهات والمناطق خدمة للمصالحة الوطنية الشاملة

اضافة الى تحديد الأهداف الأساسية للوصول الى الحقيقة والاعتراف بالخطأ وحل جميع النزاعات والخلافات التي وقعت داخل المدينة نتيجة الاضرابات الداخلية

وتضمن قرار عمل اللجنة عدم التدخل في الجرائم الجنائية التي تختص فيها المحاكم

وشدد القرار على جميع الجهات المعنية التعاون و التواصل مع اللجنة المشكله ولا وعدم اعتراف المجلس البلدي غريان بأي لجان اخرى.