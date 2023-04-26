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سفير ليبيا بأوغندا يستقبل وفدا من مجلس الشباب العربي والإفريقي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل سفير ليبيا بجمهورية أوغندا إبراهيم سلطان في مقر السفارة الليبية اللجنة التحضيرية المشاركة عن مجلس الشباب العربي والإفريقي.

 ومن المقرر أن يشارك مجلس الشباب العربي والإفريقي بجناح خاص به في يوم أفريقيا والمقرر يوم 25 مايو بساحة ارض كولولو كمبالا أوغندا.

 وضمت اللجنة المشاركة عن مجلس الشباب العربي الإفريقي نجوى عبدي السلام نائبة الأمين العام المقيمة والمسئولة عن العلاقات الدولية، والعجيلي أحمد نائب الأمين العام المقيم وعضو مكتب العلاقات الدولية وميري مسئولة قسم المشاريع والبرامج و دورثي مسئولة التواصل و الإعلام و حمزة كانسيمي مسئول عن تقنيات المعلومات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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