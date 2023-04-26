الدبيبة يقرر تأسيس جائزة سنوية رفيعة للمرأة الليبية في يومها الوطني

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء أنه قرر تأسيس جائزة سنوية رفيعة للمرأة الليبية تمنح في مجالات مختلفة”.

وأضاف الدبيبة في تغريدة تهنأة للمرأة الليبية في يومها الوطني عبر حسابه على “تويتر” :”وجهت ببدء فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لردع المتطاولين على المرأة”.

وقال رئيس الحكومة :”أهنئ المرأة الليبية في يومها الوطني، فهي صمام الأمان الحقيقي للمجتمع، تحفظ الأسرة وتربي الأجيال وتصنع المستقبل، فلا تستهنّ بدوركن، وكنّ دوما في مستوى المسؤولية”.

وأضاف الدبيبة :”أوجه حديثي للمرأة الليبية البسيطة والكادحة، فأنا أشعر بكن تماما، وأوصيكن تمسكن بدينكن الإسلامي والعادات الأصيلة”.

ودعا رئيس الحكومة المرأة الليبية :”لا تستهن بدوركن وكن دوما في مستوى المسؤولية، ولا تترددن في اقتحام سوق العمل الخاص وتحررن من الوظيفة العامة”.

وشدد الدبيبة :”لا تتركن ميدان السياسة واستقللن بآرائكن، ومسيرة نيل كامل حقوقكن طويلة، لذا أطلب منكن الدعم وأعاهدكن على عدم خذلانكن أبدا”.

وقال رئيس الحكومة :”كنت حريصا بأن أكون عادلا، عندما أتعامل مع ملف المرأة فلا أميز الرجل عليها أو العكس”.