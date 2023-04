ديجتال جورنال: نمو كبير في سوق منتجات نظافة الرضع في ليبيا بحلول 2026

ليبيا – أكد تقرير إحصائي تحقيق سوق منتجات نظافة الرضع في ليبيا نموًا سنويًا مركبًا بمقدار 4.5% حتى العام 2026 ليصل إلى 39 مليارًا و200 مليون دولار.

التقرير الذي نشرته شبكة “ديجتال جورنال” الإعلامية الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أهمية الحفاظ على النظافة الجيدة للرضع خاصة في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، في وقت يعد فيه سوق منتجاتها في ليبيا متناميًا، بسبب زيادة الوعي بين الآباء بهذا الشأن.

ووفقًا للتقرير، من من المتوقع أن ينمو هذا السوق في السنوات القادمة بسبب زيادة معدل المواليد في البلاد والأمهات العاملات وارتفاع الدخل، في وقت تهيمن فيه الشركات متعددة الجنسيات عليه عبر تقديمها مجموعة واسعة من منتجات نظافة الأطفال مثل المناديل والحفاضات والمساحيق.

وبين التقرير أن الأمهات يفضلن استخدام منتجات نظافة الأطفال المريحة وسهلة الاستخدام مثل الحفاضات المستخدمة لمرة واحدة والمناديل المبللة الموجودة بكثرة في محلات السوبر والهايبرد ماركت والمتاجر والإنترنت، في وقت تواجه فيه الشركات المعنية تحديات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ترجمة المرصد – خاص

