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ليبيا.. حكومة باشاغا تقرر الأحد والإثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا يوما الأحد والإثنين المقبلان عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ووفق بيان صادر عن حكومة فتحي باشاغا، فإن المادة الأولى من القرار رقم 75 لسنة 2023 والصادر عن الحكومة أن الإثنين (الأول من مايو 2023) سيكون عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية وذلك يوم الإثنين.

وأضافت أن القرار يستثنى منه المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن يوم الأحد الموافق 30 أبريل سيكون عطلة لوقوعه بين عطلتين تطبيقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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