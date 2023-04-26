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الشحاتي: حريق جالو أتى على أشجار نخيل ممتدة لمسافة كيلومترين

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- صرح عميد بلدية جالو أحمد الشحاتي بشأن حريق نشب في مزارع لمواطنين في منطقة راشدة.

الشحاتي أوضح في تصريحات صحفية لمنصة “فواصل” الإعلامية” اطلعت عليها صحيفة المرصد أن الحريق أتى على أشجار نخيل ممتدة لمسافة كليومترين، مرجعًا إياه لتماس كهربائي.

وأضاف الشحاتي: إن إخماد الحريق تم بمساعدة فرق الإطفاء التابعة للشركات النفطية والدفاع المدني في جالو ومديرية أمن الواحات وعدد من المواطنين ملاك الآلات وسيارات نقل المياه.

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صحيفة المرصد الليبية

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