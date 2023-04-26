الدبيبة يُعلن عن تأسيس جائزة سنوية للمرأة الليبية

طرابلس 26 أبريل 2023 (وال)- أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، عن تأسيس جائزة سنوية للمرأة الليبية، تُكرم بها الرائدات من نساء ليبيا في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم الوطني للمرأة الليبية، الذي أقيم بمدينة مصراتة تحت شعار (أخترت التحدي).

وقال الدبيبة – في كلمة له بالمناسبة – إنه “على المرأة الليبية اقتحام العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار السياسي، وخوض غمار الانتخابات حتى الرئاسية، وأننا نعول على المرأة الليبية في دعم الانتخابات وفق قاعدة دستورية، تكون أساس استقرار ووحدة ليبيا”.

وشدد الدبيبة على ضرورة تمسك المرأة الليبية بحقها المشروع في مشاركة الرجل في سوق العمل وتمكينها في شتى الوظائف، وأن تثبت جدارتها في القطاع الخاص، وتزاحم الرجل في مجال التجارة وإدارة الأعمال أسوة بالمجتمعات الأخرى. (وال)

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