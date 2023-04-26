متهمين الدبيبة بعدم الجدية.. أطباء ليبيا يلجأون للنائب العام لتحقيق مطالبهم

الوطن| رصد

قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج، إن النقابة ستقدم مذكرة للنائب العام، للمطالبة برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، لافتاً إلى أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبهم لسنوات واتجاه عدد كبير منهم إلى الإضراب وتقديم استقالاتهم.

وأكد الغوج أن رئيس الحكومة المنتهية في عبد الحميد الدبيبة، رفض التعامل بجدية مع مطالب الأطباء وزيادة أجورهم وفقا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية.

وكان الغوج قد كشف سابقا، عن مقترح علاوات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، والتي تمت بعد عدّة وقفات احتجاجية نظّمتها النقابات العامة، والذي بسببها شكّل وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية لجنة بعضوية وكيل الوزارة ورؤساء النقابات العامة.