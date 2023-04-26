سيطرة عصابات مصرية على الفواكه والخضروات..بعيو: لنواجه أخطر قضية معيشية

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علق الكاتب والصحفي محمد بعيو، اليوم الأربعاء على سيطرة الأجانب من الجنسية المصرية تحديدًا على جمع وتسويق الخضروات والفواكه.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”فلنترك الآن فتنة صوم العيد وهرجة صياع دار الإفتان وحقارات لقطاء التناطح، وتعالوا لنواجه معاً أخطر قضية معيشية اقتصادية صحية”.

وأضاف الكاتب الصحفي :”هذه القضية هي سيطرة عصابات مصرية محمية من الميليشياويين على جمع وتسويق الخضروات والفواكه”.

وأشار بعيو في منشور إلى أن هذه العصابات المحمة هي من تتحكم في العرض والأسعار، إنه الغزو المدمّر.

يشار إلى أن ليبيا تشهد سيطرة واسعة للعمالة الوافدة – التي أغلبها من الهجرة غير الشرعية – على المحال والأسواق وتتحكم في الأسواق وأسعارها مع عجز وإهمال من الدولة الليبية.

ويشتكي المواطنين هذه الأيام من ارتفاع أسعار الخضار غير المبرر، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتم خلاله الإقبال بشكل أكبر على شراء الخضروات بأنواعها.