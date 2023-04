بالخير: لا بد من إسراع المجتمع الدولي في إيجاد آلية للتوزيع العادل لثروات ليبيا

ليبيا – أكد الكاتب الليبي سراج الدين بالخير عمل المجتمع الدولي بوتيرة بطيئة على حل أزمة التوزيع العادل للثروات.

ووفقا لتصريحات صحفية أدلى بها بالخير لشبكة “العين” الإخبارية طالعتها صحيفة المرصد، أتى خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الأخير لهذا المجتمع العاكف حاليًا على خلق آلية لضمان هذا التوزيع، ما يحتم أخذ التحذيرات الواردة فيها بعين الاعتبار وإيجاد هذه الآلية قبل فوات الأوان.

ونبه بالخير لما ورد بشأن التويع العادل للثروات في ليبيا في مخرجات برلين المشددة على أهمية وجود مالية عامة شفافة خاضعة للمساءلة، إضافة إلى مراجعة التقدم في ملف إعادة توحيد المصرف المركزي.

