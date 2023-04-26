“تقدرن تتحكمن بتربيتهم”.. الدبيبة يحرض نساء ليبيا ضد أزواجهن

الوطن / رصد

أكد رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” في كلمته أثناء مشاركته في اليوم الوطني للمرأة الليبية تحت شعار “اخترت التحدي” على ضرورة التمسك المرأة بحقها المشروع في مشاركة الرجل في سوق العمل وتمكينها في شتى الوظائف.

واصفا المرأة بصمام أمان المجتمع لما تحمله من مسؤوليات ومهام جِسام في نطاق الأسرة والمجتمع والذي له الدور في الحفاظ على المعتقدات والعادات والتمسك بالهوية الليبية.

مشيرا الى ضرورة أن تبث المرأة جدارتها في القطاع الخاص، وتزاحم الرجل في مجال التجارة وإدارة الأعمال أسوة بالمجتمعات الأخرى إضافة الى اقتحام العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار السياسي، وخوض غمار الإنتخابات حتى الرئاسية منها

وأضاف “نعول على المرأة الليبية في دعم الإنتخابات وفق قاعدة دستورية، تكون أساس استقرار ووحدة ليبيا”.

وطالب”الدبيبة” في كلمته باستمرار تنفيذ مبادرة منحة الزواج والاستمرار في صرفها للمقبلين عالزواج مؤكدا على مساعيه بان تكون بشكل دائم وتسهيل كافة الإجراءات رغم العراقيل التي تواجه حكومته .

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بتحريضه نساء ليبيا ضد أزواجهن بعد قوله لهن: “إنتن الوحيدات اللي تقدرن تتحكمن بتربية أزواجكن”.