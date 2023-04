رويترز: غرق قاربين لمهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل القره بوللي وصبراتة

ليبيا – تابع تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأمريكية قضية غرق قاربين للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل ليبيا.

التقرير الذي اطلعت على مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن أحد الناجين ويدعى بسام محمود من مصر قوله: إن نحو 80 راكبًا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبًا من صباح الثلاثاء، لتقع مشادة كلامية، فيما كان القارب يغرق، إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف.

وقال محمود: “ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما لقد كان المشهد مروعًا وتوفي البعض في الماء أمامي”. فيما بين فتحي الزياني وهو من خفر السواحل الليبيين بالقول أنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة سواحل بلدة القره بوللي لمهاجرين غير شرعيين من باكستان وسوريا وتونس ومصر.

إلى ذلك أكد عامل إغاثة تابع لفرع جمعية لهلال الأحمر في مدينة صبراتة انتشال 46 جثة خلال الأيام الـ6 الماضية من على الشاطئ جميعها لمهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب واحد، متوقعًا أن تجرف المياه المزيد منها خلال الأيام المقبلة.

