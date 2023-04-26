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البعثة الأممية: “باتيلي” يسعى لإشراك جميع الليبيين في الانتخابات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

ذكرت البعثة الأممية لدى ليبيا، بإشارة رئيسها عبد الله باتيلي، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، إلى سعيه لمشاركة جميع الليبيين في الانتخابات.

وقالت البعثة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن باتيلي يعمل في “سياق المسار الشامل للانتخابات في ليبيا، على إشراك قادة الأحزاب السياسية والأعيان والقيادات النسائية والشباب من جميع مناطق ليبيا، بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد”.

وكان باتيلي، قال خلال إحاطته “إن مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى في نجاح الانتخابات”.

 وأشار باتيلي، خلال إحاطته الاي قدمها في 18 أبريل الجاري، إلى أن الساحة السياسية في ليبيا شهدت تطورات إيجابية منذ إحاطته السابقة التي كان قدمها في فبراير الماضي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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