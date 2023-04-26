عمداء حوض مرزق: نجدد تمسكنا بالقوات المسلحة كونها صمام الأمان للدولة

الوطن| رصد

بحث آمر المنطقة العسكرية مرزق، اللواء سعد القبلاوي، مع عمداء بلديات حوض مرزق، الصعوبات التي تواجه سير عمل البلديات من الجانب الأمني والخدمي.

وجدد عمداء البلديات خلال اجتماع اليوم الأربعاء؛ تمسكهم بالقوات المسلحة العربية الليبية، كونها صمام الأمان لليبيا، مؤكدين رفضهم للحملات الإعلامية التي تروج لها المنظمات الدولية المشبوه، تحت ستار تنمية الجنوب، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدوا كذلك أن الجنوب ينعم بالأمن والأمان،.بمجهودات القيادة العامة، التي تحرص دائما على وحدة التراب الليبي من أطماع الدول الخارجية.