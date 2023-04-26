وفاة راعي أغنام وانتشال جثته إثر وقوعه في بئر شمالي منطقة الأبيار

أخبار ليبيا 24

توفي راعي أغنام جراء وقوعه في بئر داخل مزرعة أحد المواطنين شمالي منطقة الأبيار شرقي بنغازي، وفق ما ذكرت هيئة السلامة الوطنية.

وقالت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن قسمها في الأبيار ساعد جهاز البحث الجنائي في عملية انتشال جثة الراعي، الذي يحمل الجنسية التشادية، من داخل البئر.

وأوضحت الهيئة، أنّ فرق قسم السلامة الوطنية الأبيار، خرجت على الفور استجابة لبلاغ عن طريق جهاز البحث الجنائي، بشأن وقوع راعي أغنام (تشادي الجنسية) في بئر شمال منطقة الأبيار في مزرعة أحد المواطنين.

وأضافت، أنّ الفرقة العاملة، تعاملت مع الحادثة، بشفط المياه من البئر وإخراج جثة الراعي، وتسليمها إلى الجهات المختصة.