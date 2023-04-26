البعثة الأممية: باتيلي يعمل على إشراك كبار القادة السياسيين والعسكريين في الانتخابات

جددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا التأكيد على أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعمل على إشراك الجميع في الانتخابات دون استثناء.

وقالت البعثة في تغريدة عبر “تويتر”: “في سياق المسار الشامل للانتخابات في ليبيا، يعمل الممثل الخاص باتيلي يعمل على إشراك قادة الأحزاب السياسية والأعيان والقيادات النسوية والشباب من جميع مناطق ليبيا بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد”.

يشار إلى أن باتيلي قال في إحاطته بمجلس الأمن، إن مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى في نجاح الانتخابات.