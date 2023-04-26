مركز الرقابة على الأغذية: بعد تسمم 5 أطفال تم إقفال المصانع المحلية للألبان مؤقتا

قال مدير الإعلام والمعلومات الخدمية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات، إن مستشفى غريان التعليمي استقبل 5 أطفال مصابين بحالة تسمم غذائي لتناولهم ألبانا فاسدة.

وأضاف “الزيات”، في تصريحات صحفية، أنه بعد جمع الاستدلالات تبين أن الألبان مصدرها مصنع بمنطقة الهيرة يفتقد للشروط الصحية المطلوبة، وتم سحب عينات من المصنع وإحالتها إلى مختبرات المركز ليتم التأكد بعد ذلك أنها المصدر الرئيسي للتسمم.

وأوضح أن المصنع يفتقد للمواصفات القياسية ولا يوجد طرق تعقيم كما أن طرق التخزين سيئة جدًا، وأنه تم إتلاف كمية الألبان بالكامل لظهور علامات تعفن بها بسبب سوء التخزين.

وأكد أنه تم إقفال كامل المصانع المحلية للألبان مؤقتا وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.