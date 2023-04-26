سرقت في درنة..أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط أفراد عصابة سرقة سيارات

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء أن مركز شرطة بوعطني ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط المتهم متلبساً بحوزته سيارة مسروقة من مدينة درنة.

وأشارت المديرية إلى أن برقية تعميم صادرة عن مديرية أمن درنة مُفادها التعميم على سيارتين نوع مازدا (هامبورقا) تم سرقتهم من مدينة درنة وأفادت البرقية أن السيارات المسروقة استيراد حديث ولاتحمل لوحات معدنية.

وأفادت المديرية أن رئيس المركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط السيارات المطلوبة، وتم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط السيارتين سالفتي الذكر.

واوضحت المديرية أن أعضاء التحريات خرجوا لجمع المعلومات وتمشيط الاختصاص حيث تم ورود معلومات عن إحدى السيارات المسروقة وبحوزة شخص من سكان منطقة بوعطني بالقرب من جامع البانكا.

ولفتت إلى أنه على الفور تم الانتقال وضبطه متلبسا بقيادة إحدى السيارات المسروقة وتم الانتقال به إلى المركز وتم ضبط السيارة المسروقة الأخرى من قبل مركز شرطة بنينا.

وأكدت أنه بالاستدلال مع الشخص الذي تم ضبطه تبين أنه يدعى م.ع.م من مواليد 2000 واعترف بسرقة السيارتين من مدينة درنة وكان برفقته شخصين آخرين ضبط أحدهم من قبل مركز شرطة بنينا وبحوزته السيارة الأخرى.

وأضافت المديرية أنه ومن خلال الاستدلال معه أفاد أنه كان يعتزم بيع السيارات المسروقة لأحد الأشخاص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة بنينا لاستكمال باقي الإجراءات.