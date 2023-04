نقابة المراقبة الجوية في طرابلس: سندخل في اعتصام إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة

ليبيا – أكد رئيس نقابة المراقبة الجوية في طرابلس نوري أبو قاسم على أن النقابة ستدخل في اعتصام، وستوقف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي ستؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كافة المطارات والأجواء الليبية اعتبارًا من يوم 1 مايو، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة.

أبو قاسم قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن المراقبون سيطالبون إدخالهم في جدول المرتبات الموحد، وفصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني، وتوفير العديد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.

