مصباح: “الصحة الليبية” تدعم عدد من المستشفيات بأجهزة حديثة لتحسين القطاع الطبي

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وردت وزارة الصحة بالحكومة الليبية ضمن سلسلة مبادراتها الداعمة للقطاع الصحي ثلاث أجهزة حديثة متطورة لمستشفى بن سينا التعليمي سرت والشهيد امحمد المقريف أجدابيا ومركز طبرق الطبي التعليمي للمساعدة في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد مدير إدارة الصيدلية والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة “عبد السلام مصباح” على توريد جهاز منظار جراحي خاص بالعظام لمستشفى بن سينا التعليمي وعدد جهازين منظار جراحي لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا ومركز طبرق الطبي“.

لافتاً الى أن الأجهزة ستعود بالفائدة الكبيرة على المرافق الصحية مثمناً جهود وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل ” فيالعمل على توريد الأجهزة في ظل عدم توفر المخصصات المالية مشيرا الى توريد أجهزة مماثلة لباقي المستشفيات عند توفر المخصصاتالمالية مع مراعاة الاستمرار في صيانة الأجهزة العاطلة وبالتالي الحد من توريد أجهزة جديدة لتحسين القطاع الصحي.