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مصباح: “الصحة الليبية” تدعم عدد من المستشفيات بأجهزة حديثة لتحسين القطاع الطبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

وردت وزارة الصحة بالحكومة الليبية ضمن سلسلة مبادراتها الداعمة للقطاع الصحي ثلاث أجهزة حديثة متطورة لمستشفى بن سينا التعليمي سرت والشهيد امحمد المقريف أجدابيا ومركز طبرق الطبي التعليمي للمساعدة في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد مدير إدارة الصيدلية والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحةعبد السلام مصباحعلى توريد جهاز منظار جراحي خاص بالعظام لمستشفى بن سينا التعليمي وعدد جهازين منظار جراحي لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا ومركز طبرق الطبي“.

لافتاً الى أن الأجهزة ستعود بالفائدة الكبيرة على المرافق الصحية مثمناً جهود وزير الصحة بالحكومة الليبيةعثمان عبد الجليلفيالعمل على توريد الأجهزة في ظل عدم توفر المخصصات المالية مشيرا الى توريد أجهزة مماثلة لباقي المستشفيات عند توفر المخصصاتالمالية مع مراعاة الاستمرار في صيانة الأجهزة العاطلة وبالتالي الحد من توريد أجهزة جديدة لتحسين القطاع الصحي.

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الحكومة الليبية تحسين القطاع الطبي توريد أجهزة حديثة ليبيا

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الوطن الليبية

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