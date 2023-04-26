بالصور.. جنائي درنة يكشف تفاصيل مداهمة وضبط وكـر لممـارسة افعال غير اخـلاقية والتعاطي

كشف البحث الجنائي بمديرية أمن درنة، تفاصيل وملابسات القبض على ثلاثة اشخاص في مداهمة وكـر لممـارسة افعال غير اخـلاقية وتعاطي المواد المخــدرة ليلة العيد .

وبحسب البحث الجنائي بدرنة أنه بتاريخ يوم الإربعاء الموافق 19 ابريل 2023 وعلي تمام الساعة 19:00 مساء بقسم البحث الجنائي درنه وردت معلومات مفادها وجود أمرأه تقوم بأستعمال منزلها الكائن في كامبو المرافق بمنطقة الساحل الشرفي وكرا” لتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة .

وعليه تم تكليف أعضاء التحريات لجمع معلومات اكثر حول المنزل وبتاريخ يوم الجمعة الموافق 21-ابريل-2023 ليلة عيد الفطر المبارك تم رجوع اعضاء التحريات وتم تأكيد المعلوميه السابقه وعليه تم اخذ تأشيرة من قبل النيابة العامة بمداهمة المنزل حيث تم ضبط كلا” من :

1- صاحبة المنزل وهي #المدعوه : ن.م.ف.غ أبنة : ك.ش مواليد 89 متزوجه من سكان كامبو المرافق

2- المدعوة : س.ي.م أبنة : ح.ع مواليد 2001 مصرية الجنسية من سكان بومنصور

3- المدعو : م.ر.م أبن : أ.ب مواليد 83 م متزوج من سكان الساحل الشرفي

حيث تم تحريز بحوزتهم ما يلي :

1- (27) حبه من حبوب الهلوسة نوع أريكا

2- عدد (2) قطعة حشيش صغيرة الحجم

3- ألة تعاطي المخدرات (كنشه)

4- ملابس نسائية داخليه

وبالأستدلال معهم اعترفوا لما نسب اليهم واحيلت القضية الي النيابة العامة بتاريخ 25-ابريل-2023 وقيدت تحت رقم ( 105/2023) بتهمة :

1- الدعاره

2- تعاطي مخدرات