“أوقاف طرابلس”: لا ننكر على من اتبع كبار العلماء فصام ولا من أفطر بفتوى بعض أهل العلم 

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس فتوى بأنه لا إنكار لمن صام متّبعا لما قرره العلماء الكبار مع ولي الأمر ، ومن أفطر سرا لفتوى بعض أهل العلم، مردفا بأنه لابد أن “نبين لمن كان عن الصواب بمعزل الحق في هذه المسألة بقول لين وعبارة لطيفة”.

وأضافت، أنه كذلك فيما يتعلق بحقوقنا، فلو أساء إلينا أحدهم إساءة يظن أنه محسن الينا فلا تعنفه لأنه محسن ، ‌وما ‌على ‌المحسنين ‌من ‌‌سبيل.

وتابعت، أنه “لو أننا سلكنا مع الناس في حق الله ، ومع الناس في معاملة الناس هذا المسلك لحصلنا على خير كثير ، ولم الله شعثنا والله المستعان وعليه التكلان” .