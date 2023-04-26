خفر السواحل الليبية ينتشل 11 جثة مهاجر غير شرعي قبالة سواحل القره بولي

العنوان – طرابلس

انتشل خفر السواحل الليبية (11) جثة لمهاجرين غير شرعيين بينهم طفل بعد غرق قاربهم المتجه نحو أوروبا قبالة سواحل القره بولي.

وأكد المكتب الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر الليبي أن عملية الانتشال تمت إثر ورود بلاغ مقدم من مركز شرطة القربوللي والبحث الجنائي وخفر السواحل.

ونجح خفر السواحل في عملية منفصلة من إنقاذ مهاجرين على متن قارب آخر منكوب قبالة المدينة نفسها.

وصرح مسؤول في خفر السواحل في القره بوللي لوكالة «فرانس برس»: “أنقذنا 61 مهاجرًا كانوا على متن قارب آخر وجميعهم سالمون، وهم من سورية وباكستان وبنغلادش ودول أفريقية”.

يشار إلى أن الهلال الأحمر الليبي انتشل على الثلاثة أسام الماضية 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ صبراتة بعد غرق قاربهم الذي كان يحمل 100 مهاجر.