الأوجلي: الجميع يتطلع إلى إنجاز القوانين الانتخابية قبل يوليو المقبل

ليبيا – أكد عضو لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي أنه لا يمكن قبل البدء في عملهم تحديد موعد مسبق لإنجاز القوانين الانتخابية، ولكن الجميع يتطلع إلى نقاشٍ سلس يُفضي إلى إنجاز القوانين حتى قبل يوليو المقبل وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية.

الأوجلي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: إنه لم تتطرق اللجنة بعد إلى مناقشة المواد الخلافية كترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والعمل الحقيقي سيكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن القوانين الانتخابية ستكون في إطار التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الدولة.

وتابع: “لا نرى في مطالبة المبعوث الأممي بتسريع وتيرة عمل اللجنة المشتركة أنها وسيلة ضغط على أعضائها، فنحن نتعاطى مع الأمر على أن المجتمع الدولي مهتم بإجراء الانتخابات والأهم من ذلك رغبة الشعب الليبي في ذلك”.

