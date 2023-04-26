اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تشرع في نشر قوائم المسجلين بالسجل الانتخابي لعدد من البلديات

طرابلس 26 أبريل 2023 (وال)- شرعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الأربعاء، في نشر القوائم المبدئية للمسجلين بالسجل الانتخابي لبلديات (الجليدة – برقن – درج – زوارة) بمراكز الاقتراع المسجلين بها، وعبر الصفحة الرسمية للجنة المركزية وصفحات اللجنة الفرعية.

ودعت اللجنة المركزية المسجلين بالسجل الانتخابي بهذه البلديات وأصحاب المصلحة إلى الإطلاع على قوائم النشر المبدئية، للتأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية.

وأوضحت اللجنة المركزية أن عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية الجليدة بلغ ( 1094 ) ناخبًا وناخبة منهم (714 ) من الذكور أي بنسبة ( 65%) من إجمالي المسجلين، و (380 ) من الإناث أي ما نسبته (35%) في حين بلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين ببلدية برقن (3481) ناخبًا وناخبة منهم ( 2409) من الذكور أي بنسبة (69‎%‎) من إجمالي المسجلين، و (1072) من الإناث أي ما نسبته (31‎%‎).

كما بلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين ببلدية درج (1974) ناخبًا وناخبة منهم ( 1294) من الذكور أي بنسبة ( 65‎%‎) من إجمالي المسجلين، و(680) من الإناث أي ما نسبته (35‎%‎)، وأما عدد المسجلين بسجل الناخبين لبلدية زوارة بلغ (7294) ناخبًا وناخبة منهم (4846) من الذكور أي بنسبة ( 66‎%‎) من إجمالي المسجلين، و(2448) من الإناث أي ما نسبته 34‎%) ‎). (وال)

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