ليبيا المستقبل | المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 55 مهاجراً في غرق سفينة قبالة ليبيا

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2023/04/26 على الساعة 21:34

: قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن زورقا مطاطيا كان يقل عشرات المهاجرين المتجهين إإلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المنظمة إإلى أن الكارثة وقعت يوم الثلاثاء. وكان الزورق يقل 60 مهاجراً على الأقل وانطلق من بلدة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وتابعت المنظمة أن خمسة مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إإلى الشاطئ. ولم يتضح على الفور ما حدث للزورق.

كما أشارت منظمة الهجرة إلي أن هذه المأساة كانت الأحدث في وسط البحر المتوسط، وهو طريق رئيسي للمهاجرين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا غرقوا أو فقدوا في كوارث المهاجرين بالبحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وإعادتهم إإلى ليبيا.