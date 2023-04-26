ليبيا المستقبل | المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 55 مهاجراً في غرق سفينة قبالة ليبيا

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2023/04/26 على الساعة 21:34
: قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن زورقا مطاطيا كان يقل عشرات المهاجرين المتجهين إإلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال.
وأشارت المنظمة إإلى أن الكارثة وقعت يوم الثلاثاء. وكان الزورق يقل 60 مهاجراً على الأقل وانطلق من بلدة القره بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.
وتابعت المنظمة أن خمسة مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إإلى الشاطئ. ولم يتضح على الفور ما حدث للزورق.
كما أشارت منظمة الهجرة إلي أن هذه المأساة كانت الأحدث في وسط البحر المتوسط، وهو طريق رئيسي للمهاجرين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا غرقوا أو فقدوا في كوارث المهاجرين بالبحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وإعادتهم إإلى ليبيا.
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