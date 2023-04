الهلال الأحمر الليبي ينتشل 10 جثث لمهاجرين من شواطئ ‎القرة بوللي

تمكن فريق انتشال الجثث التابع لـجمعية الهلال الأحمر الليبي بمدينة ‎طرابلس من انتشال 10 جثث ‎لمهاجرين من شواطئ ‎القرة بوللي.

كما قام الفريق بمساعدة 84 ‎مهاجراً حتى هذه اللحظة ونقلهم إلى الجهات المختصة؛ من أجل التعرف على هويتهم، وإتمام إجراءات التواصل مع ذويهم وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا إثر حادث غرق مأساوي قبالة سواحل ليبيا، أمس الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى إحضار خمسة ناجين إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل الليبي، مشيرة إلى انطلاق القارب من منطقة القره بوللي، وكان على متنه 60 شخصًا متجهين إلى أوروبا ، بينهم نساء وأطفال.

