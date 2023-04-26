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القوات الجوية وحرس الحدود يبحثان التعاون المشترك لتأمين الحدود

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس أركان القوات الجوية، الفريق طيار ركن، محمد المنفور، مع رئيس أركان حرس الحدود، اللواء مفتاح شقلوف،  التعاون بين مختلف صنوف المؤسسة العسكرية البرية والجوية والدفاع الجوي من أجل حماية وتأمين الحدود الليبية مع دول الجوار.

وقال الفريق المنفور في تصريحات، إن الغرض من هذه الاجتماعات هو تنسيق التعاون بين القوات الجوية وحرس الحدود لتأمين الحدود الليبية، وتقديم الإسناد الجوي المباشر لحرس الحدود عند الحاجة” مشيراً إلى ضرورة استمرارية الاجتماعات،  للمتابعة والإشراف على سير العمل مباشرة، وأن القوات الجوية على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام قتالية أو استطلاعية.

وأكد أن القوات الجوية في تطور مستمر، لافتاً إلى السعي الدائم لرفع كفاءة الطيارين والفنيين فيما يخص التدريب والإمكانيات، والاستعداد لمثل هذه المهام رغم صعوبة المرحلة والحظر المفروض على القوات المسلحة.

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#الأمن القوات الجوية حرس الحدود الليبية ليبيا

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الوطن الليبية

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