انتشال 8 جثث من على شاطئ صبراتة يرجح أنها لمهاجرين غير شرعيين

أخبار ليبيا 24

انتشل الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة 8 جثث مجهولة الهوية من على شاطئ البحر يرجح أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين شاطي البحر، حسبما ذكر مكتب الإعلام بالجمعية.

وقال المكتب، إن انتشال الجثث جاء استجابة لدور جمعية الهلال الأحمر الليبي في مساندة ومساعدة السلطات المحلية بالمدينة.

وكان الهلال الأحمر انتشل، خلال اليومين الماضيين، 28 جثة مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ المدينة، وذلك بعد تلقيه بلاغ من الجهات المختصة عن وجود الجثث.

وصبراتة تعتبر من النقاط التي يقصدها المهاجرين غير الشرعيين للهجرة عبر البحر إلى جنوب أوروبا.