حورية الطرمان: ندعو جميع البلديات أن تكون مثل مصراتة في الاهتمام بالمرأة

قدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حورية الطرمان، التهنئة وأحر التبريكات لكل سيدات ليبيا بمناسبة حلول اليوم الوطني للمرأة الليبية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تعتزم في هذا اليوم رفع شعار من واجبي خلال احيائها لفعاليات اليوم الوطني للمرأة الليبية في احتفال حكومي ضخم ستشهده العاصمة، يسلط الضوء على الشرائح النسائية كافة وعلى رأسهن الملهمات والمضحيات والرائدات.

وأوضحت أنها ستنادي في هذا الحفل بمختلف القضايا ومن بينها قضايا العنف بأشكالها المتنوعة ، دونما أن يخلى من استعراض لجل الثقافات الليبية.

وثمنت الوزيرة الخطوة السباقة التي خطتها بلدية مصراتة باحتفاليتها التي تعتبر بادرة طيبة ليرى اليوم الوطني للمرأة النور عاماً بعد عام، داعية مختلف البلديات وفروعها لإتخاذ ذات الخطوات.

واختتم بأن هذا اليوم العظيم السادس والعشرين من أبريل سيكون يوم يُخط في صفحات تاريخ الأمة الليبية يذكر مسيرة ودور نساء الوطن أينما كنّ داخل تراب ليبيا الطاهرة أو خارجه.