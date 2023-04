ليبيا – ذهب الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف” جلال حرشاوي إلى أن مساعدة الروس لسيف الإسلام تتركز في الدعاية، قائلًا: “إن بعض المراقبين يرجحون تقديم الروس ضمانات أمنية لتنقلات سيف القذافي، من خلال عناصر فاغنر”.

حرشاوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن النخب التي ظهرت بعد ثورة فبراير كلها تعتبر سيف القذافي خطرًا على مسيرتهم المهنية؛ لتمتعه بشعبية غير هينة بصفوف الشباب الغاضبين بسبب تدهور الأوضاع بالبلاد بعد عام 2011.

وأضاف حرشاوي: “هؤلاء الفرقاء يطمحون في تجاوزه، واستقطاب أكبر عدد من أصوات أنصار والده إلى صفوفهم، وربما هذا يفسر حرص الدبيبة على إطلاق سراح شقيقه الساعدي في سبتمبر 2021، وتأمين إقامته في تركيا”.

Shares

The post حرشاوي: النخب التي ظهرت بعد ثورة فبراير تعتبر سيف الإسلام خطرًا على مسيرتهم المهنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية