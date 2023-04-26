الدبيبة يصف المرأة الليبية بصانعة المستقبل وصمام أمان الوطن

طرابلس 26 أبريل 2023 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة المرأة الليبية إلى المشاركة في المجال السياسي بقوة، وإقامة الأحزاب للدخول في الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقامها مكتب وزيرة الدولة لشؤون المرأة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية المقامة في العاصمة طرابلس.

ووصف الدبيبة – في كلمته – المرأة الليبية بصانعة المستقبل وصمام الأمان بإعتبارها مدرسة أساسية في تكوين أجيال يعتمد عليها في المستقبل.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بفندق المهاري في طرابلس، وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، وعددٍ من وزراء الحكومة وممثلي عددٍ من القنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدون في ليبيا، وحشد من رائدات الأعمال في ليبيا.

يأتي هذا الحفل في إطار دعم حكومة الوحدة للمرأة الليبية وتحديد يوم 26 أبريل من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة الليبية.

كما يهدف الحفل إلى دعم المرأة والتأكيد على دورها ومشاركتها في صنع القرار السياسي، بإعتبارها شريكًا رئيسيًا في الوطن ومشاركة في النهوض به. (وال)

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