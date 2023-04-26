ليبيا المستقبل | الدبيبة يدعو الليبيات إلى مشاركة أكبر في المجال السياسي وإقامة الأحزاب

|

2023/04/26 على الساعة 22:49

: دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الليبيات إلى المشاركة في المجال السياسي بقوة وإقامة الأحزاب للدخول في الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في فعاليات اليوم الوطني للمرأة الليبية تحت شعار (اخترت التحدي)، في مدينتي طرابلس ومصراتة، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، ووزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، وعدد من وزراء الحكومة وممثلي عدد من القنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدون في ليبيا وحشد من رائدات الأعمال والمكونات الاجتماعية غرباً وشرقاً وجنوباً في ليبيا، حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية علي “فيسبوك”.

وقال الدبيبة، في كلمته إنه يرى النساء يهابن دخول المجال السياسي، مضيفًا: “لا بد من الدخول بجميع أشكاله، وإبداء الرأي في القضايا العامة وخوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية بل حتى الرئاسية ممكن”.

وأعلن الدبيبة أن حكومته خصصت يوما وطنيا للمرأة، وأنه أسس جائزة سنوية رفيعة وهي “جائزة المرأة الليبية”، مشيرا إلى أنه سيجرى تقديمها سنويا للسيدات المتميزات في جميع المجالات.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيدات إلى الاستقلال برأيهن لأنهن عشن الواقع والمعاناة الحقيقية، ولا يسمحن لأي أحد أن يأخذ منهن القرار السياسي، مشددًا علي على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله ابتداء من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية.

وأشار الدبيبة، إلى دور الحكومة المساند للمرأة ضمن حقها الأصيل من خلال توحيد جدول المرتبات، ورفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية، والبدء الفعلي في برنامج التأمين الطبي للمتقاعدات، وصرف علاوة الزوجة والأبناء.

وتطرق رئيس حكومة الوحدة إلى فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لكل من يتطاول على المرأة الليبية، للتصدي للحملات الممنهجة التي تشن ضد بعض السيدات الليبيات الناجحات بالفضاء الإلكتروني.