العثور على أكثر من 50 كيلوغراما من الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة

أخبار ليبيا 24

عثرت دوريات قوة العمليات المشتركة على أكثر من 50 كيلوغراما من مسحوق “الكوكايين” المخدر عالي النقاء ملقاة على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر 70 كيلو مترا شرق مصراتة.

وأوضحت القوة، إن العثور على الكمية الكبيرة جاء أثناء قيامها بتسيير دوريات روتينية لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية.

وأضافت، أن خلال التمشيط عثر على عدد من العبوات التي تحمل بداخلها مسحوقًا أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة ومغلفة بإحكام بعدة طبقات من المواد البلاستيكية.

وقالت، “كانت العبوات ملقاة على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر من 70 كيلو متر شرق مدينة مصراتة”.

وأضافت، أنّه على الفور تم ضبط الكمية وإحالتها مباشرةً إلى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرق مصراتة، والتي بدورها باشرت بإتمام الإجراءات القانونية حيالها، حيث تبيّن بأن المضبوطات تحمل بداخلها أكثر من 50 كيلوغراما من مسحوق “الكوكايين” المخدر عالي النقاء، لافتة إلى أن هذه الكمية تعتبر أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن من مخدر الكوكايين.