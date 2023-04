عثمان: سيف الاسلام يتواصل سياسيًا مع الدول كافة حول مشروعه الهادف لضرورة إجراء الانتخابات

ليبيا – شدد عبد الله عثمان رئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي على ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات بعض الدول إقحام قضية ترشح سيف في صراعاتها مع دول أخرى.

عثمان -وهو عضو ملتقى الحوار السياسي- تحدث في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، قائلًا: “سيف القذافي يتواصل سياسيًا مع الدول كافة، وليس روسيا فقط، وذلك حول رؤيته ومشروعه الهادف لضرورة إجراء الانتخابات”، متابعًا: “بالطبع تطرح مسألة ترشحه في سياق النقاشات، ولكن هذا لا يعد تحالفًا من جانبه مع أي دولة، ولا تجوز محاسبته على محاولة أي دولة إقحام تواصلها معه في صراعاتها مع دول أخرى”.

وأكد عثمان أن القذافي وفريقه السياسي، وعلى عكس ما يردد البعض، لا يضعان أي اعتراض على التعامل والتواصل مع أي دولة بما في واشنطن ولندن، ما دام هناك احترام لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة الليبية.

ونفى أي حديث عن تأمين أي دولة أجنبية لتنقلات سيف القذافي، أو تمويله، معتبرًا ذلك مجرد دعاية من قبل خصومه لتشويه صورته.

ورأى أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جعلته خصمًا غير هين، وهذا يعرضه أحيانًا للمضايقات.

وانتهى عثمان إلى أن هناك حالة من الحرص في تحركات سيف القذافي، ولكن هذا لم يحل بينه وبين نشاطه السياسي بعقد اللقاءات مع أطراف عديدة في الساحة الليبية.

